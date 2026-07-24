Transportan a perro en el techo de camioneta

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En el bulevar del Río Santiago todo se puede... hasta trepar un perro en la cima de la carga de una camioneta pickup, a pesar del peligro que representa. Abundan las motocicletas y no falta quien mete un camión de grandes dimensiones.

Aunque es poco común, el propietario de una camioneta pick up Ford Ranger de modelo antiguo cargó con todos sus objetos, desde los de uso doméstico hasta los botes de basura.

Tuvo la precaución de tapar los objetos con una lona, pero olvidó meter al perro en la cabina, a pesar del riesgo que representa mantenerlo suelto.

Además de no utilizar calles de colonia, el propietario de la camioneta colocó al perro en la cima del montículo de objetos que transportaba. El perro parecía aterrorizado, al no poder bajar del lugar en el que el propio dueño de la camioneta lo trepó.

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En su trayecto, el conductor de la camioneta utilizó el bulevar del Río Santiago para dirigirse hacia el Acceso Norte, utilizando diversas rampas y pasos a desnivel, a pesar del

que el riesgo de una inestabilidad en la carga pudiera dejar caer al perro en la superficie de rodamiento.

Aunque algunos automovilistas le señalaron la anomalía, al propietario de la camioneta aparecía no importarle. Continuaba su camino sin atender las señales y advertencias de los otros conductores, que finalmente se habrían visto perjudicados en caso de un accidente con el perro cargado en el techo de la camioneta.

También llamó la atención que ninguna autoridad vial detuvo al conductor para bajar al perro de ese lugar, puesto que ya es una costumbre que en ocasiones la propia policía es la que no interviene para poner en orden las cosas.