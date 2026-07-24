logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Transportan a perro en el techo de camioneta

Por Martín Rodríguez

Julio 24, 2026 03:00 a.m.
A
Transportan a perro en el techo de camioneta
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      En el bulevar del Río Santiago todo se puede... hasta trepar un perro en la cima de la carga de una camioneta pickup, a pesar del peligro que representa. Abundan las motocicletas y no falta quien mete un camión de grandes dimensiones.

      Aunque es poco común, el propietario de una camioneta pick up Ford Ranger de modelo antiguo cargó con todos sus objetos, desde los de uso doméstico hasta los botes de basura. 

      Tuvo la precaución de tapar los objetos con una lona, pero olvidó meter al perro en la cabina, a pesar del riesgo que representa mantenerlo suelto.

      Además de no utilizar calles de colonia, el propietario de la camioneta colocó al perro en la cima del montículo de objetos que transportaba. El perro parecía aterrorizado, al no poder bajar del lugar en el que el propio dueño de la camioneta lo trepó. 

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En su trayecto, el conductor de la camioneta utilizó el bulevar del Río Santiago para dirigirse hacia el Acceso Norte, utilizando diversas rampas y pasos a desnivel, a pesar del 

      que el riesgo de una inestabilidad en la carga pudiera dejar caer al perro en la superficie de rodamiento.

      Aunque algunos automovilistas le señalaron la anomalía, al propietario de la camioneta aparecía no importarle. Continuaba su camino sin atender las señales y advertencias de los otros conductores, que finalmente se habrían visto perjudicados en caso de un accidente con el perro cargado en el techo de la camioneta.

      También llamó la atención que ninguna autoridad vial detuvo al conductor para bajar al perro de ese lugar, puesto que ya es una costumbre que en ocasiones la propia policía es la que no interviene para poner en orden las cosas. 

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Con pagos a medias logran retiro de bloqueo en el IPA
        Con pagos a medias logran retiro de bloqueo en el IPA

        Con pagos a medias logran retiro de bloqueo en el IPA

        SLP

        Huasteca Hoy

        La mesa de negociaciones acordó pagos pendientes que se realizarán la próxima semana para cañeros

        De los Santos hace reuniones ciudadanas; niega andar en campaña
        De los Santos hace reuniones ciudadanas; niega andar en campaña

        De los Santos hace reuniones "ciudadanas"; niega andar en campaña

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        No obstante, destacó la importancia de reforzar la seguridad y mejorar la accesibilidad en zona centro

        Prevé Sectur más de un millón de visitantes durante verano
        Prevé Sectur más de un millón de visitantes durante verano

        Prevé Sectur más de un millón de visitantes durante verano

        SLP

        Rubén Pacheco

        Promueven festividades como el Xantolo en la región huasteca y los Pueblos Mágicos

        Detalla Ceepac criterios para indagar campañas adelantadas
        Detalla Ceepac criterios para indagar campañas adelantadas

        Detalla Ceepac criterios para indagar campañas adelantadas

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        Se aclara que mensajes privados no constituyen infracción y que expresar intención no es acto anticipado