Irregular, más de la mitad del autotransporte de personal

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Tres de cada cuatro unidades de transporte de personal que circulan en San Luis Potosí, operan sin estar regularizadas ante la autoridad estatal, una condición que, además de evidenciar el rezago en el sector, representa un riesgo para miles de trabajadores que diariamente son trasladados hacia los parques industriales, advirtió la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Araceli Martínez Acosta.

Transporte personal irregular en San Luis Potosí: cifras y riesgos

La funcionaria informó que en la entidad circulan más de mil 500 vehículos dedicados a esta modalidad de transporte, pero únicamente alrededor del 25 por ciento cuenta con la autorización correspondiente. Atribuyó el crecimiento de la operación irregular al acelerado desarrollo industrial del estado y al incremento en la llegada de empresas que demandan este servicio para movilizar a su personal.

Acciones de la SCT para regularizar el transporte personal

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Ante ese escenario, anunció que la SCT intensificará los operativos de inspección para retirar de circulación las unidades que presten el servicio sin permiso y reforzará el trabajo conjunto con la Secretaría de Desarrollo Económico para identificar a las empresas que recurren a transportistas sin autorización, con el fin de que migren hacia proveedores que sí cumplen con la legislación estatal.