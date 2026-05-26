Transporte público eficiente podría reducir tráfico: Implan

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El titular del Instituto Municipal de Planeación, Javier Ernesto Flores Navarro, señaló que una de las principales estrategias para disminuir el tráfico de vehículos motorizados en la capital potosina es fortalecer el transporte público y fomentar modelos de ciudad compacta que reduzcan los traslados diarios.

El funcionario explicó que una ciudad con menos dependencia del automóvil particular requiere de un sistema de transporte público eficiente, por lo que consideró necesario continuar mejorando este servicio, además de consolidar proyectos como los sistemas BTR impulsados por el Gobierno del Estado.

Flores Navarro indicó que otra de las medidas contempladas dentro del nuevo programa de planeación urbana es promover los usos mixtos de suelo, es decir, espacios donde las personas puedan vivir y trabajar en una misma zona. Detalló que se analiza la creación de un área industrial de bajo impacto en la zona norte de la ciudad, con el objetivo de disminuir los desplazamientos hacia la actual Zona Industrial.

Añadió que también se busca diversificar las fuentes de empleo en distintos puntos de la ciudad, impulsar la movilidad no motorizada y facilitar que más personas puedan trasladarse caminando o en bicicleta a sus centros de trabajo.

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