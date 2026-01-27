logo pulso
Transportistas denuncian extorsión de policías

Hamotac señala a presuntos patrullerosfederales

Por Martín Rodríguez

Enero 27, 2026 03:00 a.m.
A
Integrantes de la Honorable Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (Hamotac) denuncian que los policías ministeriales federales volvieron a las andadas y amenazan con multas de hasta 70 mil pesos a transportistas con el fin de extorsionarlos. Precisan que el retén está ubicado en la carretera 57, frente a la denominada "gasolinera del avión".

Eduardo Antuan Campollo García, presidente local de la organización civil, se quejó de que la extorsión se da en plena luz del día, luego de que elementos de lo que llamó Policía Ministerial Federal, detienen a los camioneros en los retenes de control de vehículos robados y les requieren documentación o les generan observaciones de supuestas anomalías, que no existen, para luego descargarles una serie de supuestas obligaciones incumplidas que derivarían en multas y en arrastres que cuestan hasta 70 mil pesos.

El líder transportista recordó que en los camiones de carga pesada es muy común que en los números de serie tengan variaciones, pero eso está directamente relacionado con la sustitución de piezas completas, porque las anteriores ya cumplieron su vida útil o en su caso sufrieron alguna avería que ya no permite la reparación y eso obliga a comprar otro motor. 

"Normalmente adquieres un motor y lo compras con factura y eso indica que siempre traes la factura de origen y la factura del motor, pero están usando grúas para presionar y les están cobrando dinero, pero además están tomando moches de 50 y hasta 70 mil pesos", señaló.

Informó que el problema se ha agudizado desde hace 2 meses en aquel tramo carretero de Soledad, pero ahora ya hay mucho ruido porque "se habla de que las extorsiones están muy complejas y mucho más por la noche".

