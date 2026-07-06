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UAM de SGS tendrá oficina para contacto directo con usuarios

Por Martín Rodríguez

Julio 06, 2026 03:00 a.m.
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UAM de SGS tendrá oficina para contacto directo con usuarios
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      La nueva Unidad Administrativa Municipal de Soledad de Graciano Sánchez sufrirá nuevas transformaciones, al agregarse un área de anexo que permitirá la apertura de oficinas de contacto directo con los usuarios.

      El Alcalde del municipio conurbado, Juan Manuel Navarro, dijo que el anexo que se construye en el edificio administrativo, albergará oficinas de contacto directo con la población y extenderá el estacionamiento. 

      La segunda etapa de construcción de la Unidad Administrativa Municipal (UAM) de Soledad de Graciano Sánchez sigue su paso. 

      Detalló que los trabajos de construcción han continuado a la par de la operación del edificio administrativo y que se trata de un anexo al edificio principal, el cual permitirá extender la capacidad de estacionamiento y la habilitación de más oficinas.

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      "Tendremos más espacio físico para ampliar la atención de la gente, queremos que todas las dependencias de trato directo con el público, se concentren aun más y que le sea más cómodo al contribuyente a solucionar cualquier asunto". 

      Dijo que al identificar la posibilidad de crear más construcción se arrancó con la segunda etapa.

      Los trabajos actuales consisten en la construcción y aplicación de concreto de columnas de toda la estructura, luego de que se culminará el techado del primer piso que será el estacionamiento.

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