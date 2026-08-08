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La UASLP denuncia incidente cibernético

La institución reportó afectaciones en su infraestructura tecnológica

Por Daniel Ortiz

Agosto 08, 2026 03:00 a.m.
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La UASLP denuncia incidente cibernético
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      La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por un incidente de ciberseguridad que afectó parte de su infraestructura tecnológica.

      Denuncia y seguimiento técnico del incidente

      Mediante un comunicado, la institución señaló que la División de Informática mantiene el seguimiento técnico del caso, con el acompañamiento de instancias especializadas.

      Evaluación y restablecimiento de servicios

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      El personal universitario trabaja en la contención del incidente, la evaluación de los sistemas afectados y el restablecimiento gradual de los servicios institucionales.

      La UASLP precisó que la revisión técnica continúa para determinar si hubo afectaciones a información o datos personales bajo su resguardo. Añadió que si se identifica alguna vulneración, procederá conforme a las disposiciones legales aplicables.

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