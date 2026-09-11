Un 59% de mujeres, visitantes de SLP capital en el verano
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Mujeres representaron 59% de los visitantes que recibió San Luis Potosí capital durante la temporada de verano, de acuerdo con información del Observatorio de las Ciudades Mexicanas del Patrimonio Mundial.
Los datos mantienen la tendencia de una mayor presencia de viajeras, incluso aquellas que recorren la ciudad por cuenta propia, señaló Claudia Lorena Peralta, titular de la Dirección de Turismo Municipal.
Afirmó que los resultados del periodo vacacional muestran además que los principales visitantes nacionales proceden de la Ciudad de México, Estado de México y entidades vecinas. En cuanto al turismo internacional, Estados Unidos se mantiene como el principal mercado emisor, mientras que Nueva York destaca entre las ciudades estadounidenses de origen de los visitantes.
La funcionaria explicó que estos datos son utilizados por el Ayuntamiento para definir acciones y estrategias de atención turística, particularmente ante el crecimiento del segmento de mujeres viajeras.
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Recordó que desde hace aproximadamente dos años se trabaja de manera conjunta con la Instancia Municipal de las Mujeres para fortalecer las condiciones de seguridad y atención dentro del sector turístico.
Como parte de estas acciones, se trabaja con empresas turísticas mediante capacitaciones enfocadas en seguridad, prevención y condiciones adecuadas para las mujeres que laboran en estos establecimientos. El objetivo es que los negocios puedan obtener un sello distintivo que permita identificar a aquellos que cuentan con preparación en estos temas.
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