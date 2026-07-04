Universidades privadas, otra opción para estudiar

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La próxima semana, cuando la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) publique los resultados del proceso de admisión 2026, miles de aspirantes conocerán si obtuvieron un lugar en la máxima casa de estudios del estado. Para quienes no sean admitidos, las universidades privadas representan una de las principales alternativas, aunque ello implica una inversión que puede ir de 80 mil a más de 700 mil pesos durante toda la licenciatura, dependiendo de la institución y del programa académico.

Las propias universidades privadas mantienen abiertos sus procesos de admisión y ofrecen licenciaturas en áreas como salud, ingenierías, derecho, negocios, arquitectura y comunicación. Entre las principales opciones en San Luis Potosí se encuentran la Universidad del Valle de México (UVM), Universidad Cuauhtémoc San Luis Potosí, Universidad Marista de San Luis Potosí, Universidad Tangamanga (UTAN), UNID, Universidad del Centro de México (UCEM) y Universidad Potosina, las cuales también cuentan con programas de becas y financiamiento.

De acuerdo con la información que difunden estas instituciones y los costos vigentes del sector educativo privado, las colegiaturas mensuales suelen ubicarse entre 4 mil y 15 mil pesos, mientras que las inscripciones pueden representar un pago adicional al inicio de cada ciclo escolar. En carreras como Medicina, Odontología e ingenierías con laboratorios especializados, el costo total de la formación profesional es considerablemente mayor.

Además de la colegiatura, los estudiantes deben considerar otros gastos como materiales, libros, prácticas, laboratorios, transporte y el proceso de titulación, lo que incrementa la inversión total a lo largo de cuatro o cinco años de estudios, e incluso más en licenciaturas del área de la salud.

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