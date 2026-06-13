Urge buscar inversión en vías ferroviarias

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La generación de infraestructura ya no se puede detener, pero es urgente buscar la inversión en instalaciones ferroviarias, porque también desde ahí es necesario ampliar la capacidad logística para la producción industrial que viene, advirtió la presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Imelda Elizalde Martínez.

Recordó que en sus propios estudios, el clúster logístico tiene en su acervo una gran cantidad de vértices para que se genere una derrama económica real, y en ese contexto, el ferrocarril ha sido necesario desde siempre, y es una obra de gran magnitud que se tiene que impulsar desde los tres órdenes de gobierno.

Añadió que se necesita de vías de comunicación en los tres sentidos, es decir a través de carreteras y ferrocarril, pero también toda la infraestructura aeroportuaria que puede trasladar el comercio internacional que tiene México, en diferentes polos en el mundo, a un nivel de mucha mejor logística.

Recordó que la logística no nada más se define por ampliaciones de infraestructura, y ni siquiera por la profundización de la infraestructura en casos como las zonas de recepción que incluyen los aeropuertos, sino que también es necesario crecer en terminales y en espacios para almacenaje y de compañías de logística.

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Dijo que hay múltiples aspectos que definen la logística, de manera que prometan y generen derrama económica real, y entonces lo que se necesita es una definición completa de estrategias.