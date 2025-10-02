Urge la SCJN a diputados informar sobre consulta

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) instruyó al Congreso del Estado, en dos temas diferentes de índole constitucional, informar de los avances en el cumplimiento de las sentencias, así como de si ya se tiene contemplado el financiamiento de las consultas a personas con discapacidad, con la advertencia de aplicar sanciones monetarias en caso de incumplimiento.

En la Lista de Notificaciones de Trámites de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad actualizada al 25 de septiembre, la SCJN consignó dos casos: La acción de inconstitucionalidad 141/2022 y su acumulada 152/2022 promovidas por el Partido Conciencia Popular y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH); la acción de inconstitucionalidad 67/2023 promovida también por la CEDH.

En estos casos, la SCJN ordenó a las presidencias de la Directiva y de la Junta de Coordinación Política del Congreso potosino "para que dentro del plazo de veinte días hábiles (plazo que vencerá el próximo jueves 23 de octubre), continúen informando acerca de las acciones y avances llevados a cabo a efecto de realizar la consulta a las personas con discapacidad, ordenada en el fallo".

El Congreso deberá enviar "copia certificada de las constancias necesarias para acreditar su dicho y, en específico, precisar si el monto estimado para realizar la consulta ya fue o será considerado para el Presupuesto de Egresos del Congreso de San Luis Potosí para el siguiente ejercicio fiscal o, en su caso, señalen qué otras vías se han estimado para realizar la consulta ordenada en esta acción de inconstitucionalidad".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además, la Corte requiere saber qué comisiones legislativas intervendrán en el cumplimiento de la sentencia dictada y si el asunto ya les fue turnado para que inicien con los trabajos relacionados con la consulta ordenada.

La SCJN advirtió al Congreso que en caso de ser omiso en el requerimiento, le impondría una multa de hasta 120 Unidades de Medida y Actualización, equivalente a 13 mil 576.80 pesos.