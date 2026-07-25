Uso frecuente de la apelación satura al STJE de expedientes

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Aunque existe saturación de expedientes, los procesos penales suelen extenderse porque las defensas de las personas imputadas, promueven de forma continua recursos de apelación, valoró Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE).

De las 3 mil 641 personas internas sin tener sentencia en los Centros Estatales de Reinserción Social (Cereso) ingresadas en el 2025, el 22 por ciento se mantuvieron encarcelados en períodos de 24 meses o más tiempo.

Zarazúa Martínez dijo que la celeridad de los procesos penales no solo depende de las características de cada asunto ingresado en el Poder Judicial, sino también cómo los llevan a cabo los defensores.

"Por ejemplo, a veces piden los beneficios, pero hay que cumplir ciertos requisitos y nos los allegan. Entonces pueden ser distintas circunstancias", puntualizó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aseveró que, de manera permanente las magistraturas revisan las causas penales en coordinación con la Defensoría Pública del Estado, a fin de conocer en cuántas de ellas las personas privadas de la libertad (PPL) carecen de sentencia.