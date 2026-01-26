Va aumento para director de Interapas

Para el ejercicio fiscal 2026, el Organismo Operador Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos (Interapas) contempla un incremento de 10 por ciento en los sueldos máximos mensuales del director general.

Según el Presupuesto de Egresos y Tabulador de Remuneraciones, para el Ejercicio Fiscal 2026 del Interapas, publicado en el Periódico Oficial del Estado, para este año se contempla un sueldo de casi 7 mil pesos más de forma mensual para el Director General.

Al revisar el tabulador de remuneraciones mensuales para el año 2026 se registró que la remuneración máxima del director general de forma mensual será de 78 mil 727 pesos, mientras que este mismo rubro en los honorarios mensuales para el 2025 fue de 71 mil 570 pesos.

En el caso del sueldo medio, el tabulador señala un tope de 77 mil 916 pesos, mientras que el año pasado fue de 70 mil 833 pesos, un incremento del 9.9 por ciento, al haber incrementado la remuneración también en un poco más de 7 mil pesos.

Finalmente, para el caso del sueldo mínimo, el tabulador de Interapas registró para este año una remuneración mensual de 70 mil 153 pesos, 6 mil 378 pesos más que lo registrado en el honorario mensual mínimo del año 2025 para el director general que fue de 63 mil 775 pesos, lo que equivale a un incremento del 10 por ciento.

Cabe resaltar que Arturo Jaime Núñez asumió como encargado de despacho de la Dirección General del Interapas, tras un acuerdo tomado por la Junta de Gobierno del organismo. En sesión, el órgano colegiado dio vista a la renuncia de Jorge Daniel Hernández Delgadillo al cargo de director general, presentada por motivos personales, y aplicó la normatividad interna para que el director de Administración y Finanzas quedara al frente del despacho.

Se desconoce hasta cuándo podrá continuar como encargado de despacho ya sea para asumir como tal la Dirección General o que se presente un nuevo perfil al frente del organismo operador de agua.