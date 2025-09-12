Vaivenes en diálogo UASLP y gobierno

Cuando parecía que el proceso de negociación entre la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y el gobierno del estado presentaba avances, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona generó incertidumbre sobre el resultado final al señalar que la cuestión del adeudo era “tema cerrado” y recordar que la institución no ha aclarado las observaciones realizadas por el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE).

Funcionarios de la UASLP, encabezados por el rector Alejandro Zermeño Guerra, se reunieron por la mañana con el secretario General de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, y la secretaria de Finanzas, Ariana García Vidal, continuando la negociación sobre el endeudamiento gubernamental con la universidad, que había iniciado el 2 de septiembre.

Sin embargo, y aún sin conocerse públicamente el resultado de la reunión, durante una gira en Valles, Gallardo Cardona fue interrogado al mediodía por reporteros sobre el asunto del adeudo. En tono molesto, el mandatario estatal respondió que “nosotros no tenemos ya ningún adeudo, eso es un tema cerrado”.

Indicó que el rector “tiene que platicar con Finanzas, quiere la ampliación de más dinero”. También recordó que la institución no ha resuelto las observaciones hechas por el IFSE a sus cuentas públicas de 2023 y 2024, que suman mil 250 millones de pesos.

La UASLP ha llegado hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para oponerse a tales revisiones, asegurando que el IFSL no tiene facultades para revisar sus ingresos propios.

Cerca de las dos de la tarde, la UASLP emitió un comunicado sobre el encuentro, en los que resaltó que los funcionarios estatales presentes “reconocieron que la administración estatal mantiene al día de hoy un adeudo con la máxima casa de estudios potosina, de 183 millones de pesos correspondiente al presente año fiscal”.

El boletín también señaló que los funcionarios manifestaron disposición para liquidar el “millonario adeudo” derivado de un “pago en especie”.

El comunicado recordó que la rectoría ha advertido de la “crítica situación financiera” de la universidad, ante “el incumplimiento de la entrega de recursos por parte del estado”.

Un poco después, la Secretaría General de Gobierno mandó su propio comunicado, señalando que la reunión se realizó “en acatamiento” de las instrucciones del mandatario estatal.

Sin hacer un reconocimiento explícito de la deuda por parte de los funcionarios estatales presentes, el comunicado señalaba que “se establecieron compromisos para fortalecer el cierre del ejercicio 2025”.