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Vecinos alertan sobre coladera peligrosa

Una estructura de drenaje que se encuentra sin tapa, lo que representa un riesgo diario

Por Flor Martínez

Junio 26, 2026 03:00 a.m.
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      Sobre la lateral del Tecnológico, en la carretera a Matehuala, vecinos del sector colocaron desde hace varias semanas tablas y neumáticos en lo que presumen sería una alcantarilla de drenaje que, aseguran, no cuenta con tapa.

      Señalan que esta situación representa un riesgo para quienes transitan por la zona, además de generar condiciones de insalubridad en los alrededores.

      Los residentes mencionaron que, al tratarse de una vialidad que conecta con la colonia Rivas Guillén, el flujo vehicular es constante, por lo que decidieron colocar estos objetos como señal preventiva para advertir a los conductores sobre el riesgo.

      Indicaron además que por el área circulan diariamente vehículos particulares, transporte público y unidades de personal, lo que incrementa la preocupación entre los habitantes.

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      De acuerdo con testimonios, la señalización fue colocada desde el inicio de la temporada de lluvias ante el riesgo de algún incidente.

      Ante esta situación, los vecinos exhortaron a las autoridades correspondientes a atender la petición, ya que también se observa un deterioro en la carpeta asfáltica a lo largo de este tramo de la lateral, donde afirman que únicamente se han realizado reparaciones parciales, sin embargo el pavimento presenta un desgaste evidente.

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