Vecinos de la Col. Foresta se quedan sin suministro de luz
Un tráiler de quinta rueda derrumbó un poste causando daños en la calle Parque Agua Azul
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Un poste de madera de luz fue derribado la tarde-noche del jueves sobre la calle Parque Agua Azul, en la colonia Foresta, presuntamente por un tráiler quinta rueda que, por sus dimensiones, tiró el cableado junto con la estructura.
Derivado de esta situación, se presentaron afectaciones en el suministro de energía eléctrica para viviendas de este sector, las cuales, de acuerdo con vecinos, hasta el mediodía de hoy no había sido restablecido para todos.
El incidente ocurrió casi frente a la parroquia Nuestra Señora del Rosario de Fátima, donde quedaron esparcidos sobre la carpeta asfáltica cables y parte de la estructura del poste, generando riesgo para peatones y automovilistas que transitan por la zona.
Tras el percance, el área fue acordonada para evitar accidentes mayores. Según vecinos, ayer acudió personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE); sin embargo, afirmaron que no a todas las viviendas se les restableció el servicio. El hecho ocasionó, además, afectaciones a la circulación vehicular debido al cierre parcial de la vialidad, ya que los destrozos no han sido retirados.
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