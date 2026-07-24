Vecinos de La Lomita rescatan un área verde

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Habitantes de la colonia La Lomita se organizaron para limpiar y mantener en buenas condiciones un área verde de la calle María Teresa. Con apoyo del gobierno municipal, buscan rescatar este espacio y convertir una vieja caseta de vigilancia en un aula para dar clases de regularización educativa.

Anteriormente, el Ayuntamiento de Soledad, rehabilitó dicha área en al menos cinco ocasiones, pero esta vez las y los vecinos alzaron la mano para colaborar en las labores de mantenimiento y se comprometieron a no dejar que este espacio público decaiga de nueva cuenta.

"Los vecinos también hacemos faena porque no todo lo puede hacer el gobierno municipal. Como ciudadanos, debemos tener la suficiente cultura cívica para mantener nuestra área verde limpia", fue el comentario de una de las participantes.