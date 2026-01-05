Vecinos piden concluir proyecto en tramo de la vía México–Laredo

Vecinas y vecinos de la zona norte de la capital potosina denunciaron la falta de conclusión integral del proyecto vial San Nicolasito, en el tramo de la vía México–Laredo, a donde persisten obras inconclusas, riesgos viales y omisiones en materia de seguridad e infraestructura urbana.

Aunque recientemente se habilitó parte de la carpeta asfáltica pendiente en ambos sentidos, habitantes y colectivos señalaron que los trabajos se limitaron al pavimento, sin atender compromisos asumidos desde junio de 2024, como la instalación de guarniciones, banquetas, alumbrado público, áreas verdes y acciones de Protección Civil para viviendas afectadas por inundaciones y escurrimientos.

De acuerdo con los testimonios, la falta de banquetas y señalización ha convertido el tramo en una zona de alto riesgo para peatones, ciclistas y automovilistas. Vecinos reportaron incremento en la velocidad de circulación, así como choques frecuentes en puntos como los cruceros de Campo Santo y Cruz Colorada, situación que atribuyen a la ausencia de vigilancia vial, topes y dispositivos de control de tránsito.

A estos problemas se suma la acumulación de basura en la vía pública y coladeras saturadas, lo que, advirtieron, podría generar nuevas inundaciones durante la temporada de lluvias. Los habitantes reconocieron que parte del problema corresponde a la falta de cultura ciudadana, pero insistieron en que las autoridades no han dado mantenimiento ni seguimiento a la zona intervenida.

La denuncia también alcanza a la empresa ferroviaria Kansas City Southern.