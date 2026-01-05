logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LUMINAJE DE IVETTE GASCA

Fotogalería

LUMINAJE DE IVETTE GASCA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Vecinos piden concluir proyecto en tramo de la vía México–Laredo

Persisten obras inconclusas, riesgos viales y omisiones en seguridad, señalan

Por Rolando Morales

Enero 05, 2026 03:00 a.m.
A
Vecinos piden concluir proyecto en tramo de la vía México–Laredo

Vecinas y vecinos de la zona norte de la capital potosina denunciaron la falta de conclusión integral del proyecto vial San Nicolasito, en el tramo de la vía México–Laredo, a donde persisten obras inconclusas, riesgos viales y omisiones en materia de seguridad e infraestructura urbana.

Aunque recientemente se habilitó parte de la carpeta asfáltica pendiente en ambos sentidos, habitantes y colectivos señalaron que los trabajos se limitaron al pavimento, sin atender compromisos asumidos desde junio de 2024, como la instalación de guarniciones, banquetas, alumbrado público, áreas verdes y acciones de Protección Civil para viviendas afectadas por inundaciones y escurrimientos.

De acuerdo con los testimonios, la falta de banquetas y señalización ha convertido el tramo en una zona de alto riesgo para peatones, ciclistas y automovilistas. Vecinos reportaron incremento en la velocidad de circulación, así como choques frecuentes en puntos como los cruceros de Campo Santo y Cruz Colorada, situación que atribuyen a la ausencia de vigilancia vial, topes y dispositivos de control de tránsito.

A estos problemas se suma la acumulación de basura en la vía pública y coladeras saturadas, lo que, advirtieron, podría generar nuevas inundaciones durante la temporada de lluvias. Los habitantes reconocieron que parte del problema corresponde a la falta de cultura ciudadana, pero insistieron en que las autoridades no han dado mantenimiento ni seguimiento a la zona intervenida.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La denuncia también alcanza a la empresa ferroviaria Kansas City Southern.

LEA TAMBIÉN

Choque múltiple en el bulevar México-Laredo deja solo daños materiales

Tres vehículos participaron en el percance; autoridades atribuyen la causa a la falta de distancia de seguridad

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Protección Civil alerta por bajas temperaturas y lluvias en zonas serranas
Protección Civil alerta por bajas temperaturas y lluvias en zonas serranas

Protección Civil alerta por bajas temperaturas y lluvias en zonas serranas

SLP

Redacción

Advierten mínimas de hasta 4 grados en la zona centro y llaman a tomar precauciones en casa y con la salud

Llama Iglesia a orar por los venezolanos
Llama Iglesia a orar por los venezolanos

Llama Iglesia a orar por los venezolanos

SLP

Martín Rodríguez

Para que reinen la sensatez y la paz en ese proceso

Mantiene GCE activos operativos de seguridad
Mantiene GCE activos operativos de seguridad

Mantiene GCE activos operativos de seguridad

SLP

Samuel Moreno

Autorizan venta de pirotecnia en zona irregular
Autorizan venta de pirotecnia en zona irregular

Autorizan venta de pirotecnia en zona irregular

SLP

Ana Paula Vázquez

Ciudadanos Observando revela caso en Pozos