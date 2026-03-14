Ven ilegal subasta de predio municipal

Habitantes del fraccionamiento Puerta de Piedra denunciaron que el Ayuntamiento capitalino pretende subastar un terreno que —afirman— fue entregado por la constructora como área de donación, por lo que advirtieron que podrían realizar manifestaciones, bloqueos e incluso acciones legales para impedir su venta.

Vecinos advierten acciones legales y bloqueos

El vocero de los colonos, Rodolfo Rocha Esparza, dijo en entrevista que la operación sería irregular, ya que el fraccionamiento no ha sido municipalizado, por lo que consideran contradictorio que la autoridad disponga de un predio que originalmente formó parte de las cesiones obligatorias del desarrollo habitacional.

"Lo que queremos primero es que se municipalice el fraccionamiento y que se respete el destino de las áreas de donación", sostuvo.

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Puerta de Piedra está integrado por 10 cotos residenciales que en conjunto superan las mil 100 viviendas, por lo que los vecinos aseguran que la situación afecta a una comunidad que desde hace años busca regularizar el estatus del fraccionamiento.

Según los colonos, actualmente pagan predial a la alcaldía y el servicio de agua a Interapas, y cubren por su cuenta otros servicios, como el alumbrado público, que pagan directamente a la CFE, la recolección de basura mediante proveedores privados, el mantenimiento de áreas verdes y la vigilancia.

Proceso de subasta y postura del Ayuntamiento

La inconformidad surge en medio del proceso que impulsa el gobierno municipal para subastar 18 inmuebles ubicados en distintas zonas de la ciudad, entre ellas Puerta de Piedra, Zona Industrial, Sierra Vista, Camino Real a Guanajuato y Villamagna, cuya venta generaría entre 900 y mil 100 millones de pesos destinados exclusivamente a obra pública.

La alcaldía defiende la medida argumentando que los predios pueden ser enajenados legalmente, y que la venta busca convertir patrimonio sin uso en recursos para obras de infraestructura.

No obstante, los vecinos dicen que antes de cualquier operación debe aclararse la situación jurídica del predio y del propio fraccionamiento, ya que si el predio corresponde a un área de donación con destino específico —como áreas verdes o equipamiento— su disposición podría estar limitada por la legislación urbana estatal.

Ante ello, los colonos advirtieron que buscarán frenar la venta del terreno hasta que se defina su estatus legal y se concrete la municipalización del fraccionamiento.