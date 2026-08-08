Venden arte para combatir la depresión

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Más de 72 artistas de todo el país iniciaron en San Luis Potosí la subasta de obras de arte, que permitirán a los clubes rotarios financiar campañas para

prevenir o erradicar la depresión en los jóvenes, con intervenciones directas y apoyo en el medio escolar.

David Eaton gobernador del Distrito 4130 Monterrey, en el que se encuentra San Luis Potosí y Tamaulipas, informó que el dinero permitirá crear talleres para jóvenes en materia de prevención de

salud mental.

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Luego de clausurar la exposición Transform-Arte, anunciada hace algunas semanas por la gobernadora local de los rotarios Ana María Abascal Sainz, Eaton explicó que los cuadros para subasta pueden ser escaneados a través de un código QR para donar recursos. El dinero donado será destinado a la elaboración de un mecanismo de la fundación rotaria para crear una serie de talleres para jóvenes en prevención de salud mental.

Pueden participar entidades del noreste del país tales como Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí, pero se hace extensiva a todo el país y a quien quiera comprar los cuadros en la subasta.