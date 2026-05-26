Verónica Rodríguez va por la alcaldía
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
La senadora de la República y dirigente estatal del PAN, Verónica Rodríguez Hernández, confirmó que se registrará en la plataforma interna del partido para participar en el proceso de selección rumbo a la candidatura por la alcaldía de San Luis Potosí, aunque aclaró que su permanencia dependerá de las mediciones internas y del respaldo ciudadano.
La también presidenta estatal del blanquiazul señaló que su prioridad actual es mantenerse al frente del partido y concluir su responsabilidad legislativa en el Senado de la República, por lo que sostuvo que serán las y los potosinos quienes definan si continúa en la contienda interna.
"Me voy a registrar a la plataforma, pero dependo de la voluntad de las y los potosinos. Y mi mayor responsabilidad hoy es ser presidenta de este partido y concluir mi encargo como senadora de la República", declaró.
Rodríguez Hernández descartó además tener interés en buscar la candidatura al Gobierno del Estado en el próximo proceso electoral y puntualizó que su aspiración está enfocada exclusivamente en la presidencia municipal de la capital potosina.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Explicó que el registro en la aplicación interna del PAN es un requisito indispensable para ser considerada en las encuestas y mediciones que realizará el partido. "Si no me registro en la aplicación, no voy a ser considerada para las mediciones y para las encuestas", señaló.
Sobre el escenario interno del PAN, reconoció que existen distintos perfiles interesados en competir por la candidatura capitalina, entre ellos el diputado local Rubén Guajardo, de quien destacó el trabajo político realizado al interior
del partido.
Incluso, consideró la senadora que una eventual contienda interna entre ambos fortalecería al blanquiazul. "Sería
no te pierdas estas noticias
Maru Campos critica citatorio de la FGR
El Universal
Defiende su trabajo y exige respeto al fuero constitucional ante investigaciones
Cinco árboles caídos tras recientes lluvias en la capital
Rolando Morales
Las acciones preventivas de poda y mantenimiento ayudaron a minimizar daños por las lluvias recientes, dice Servicios Municipales
SSPC advierte de fraudes digitales en Hot Sale
Rolando Morales
Villa Gutiérrez recomienda verificar protocolos HTTPS y desconfiar de ofertas demasiado bajas