Vía Alterna: subutilizada e inconclusa

La Vía Alterna opera desde su inauguración con múltiples detalles de obra en proceso, y un entronque que no tiene acceso por puente vehicular.

En un recorrido por la obra recién abierta a circulación se detectó remoción de tierra, conformación de suelo y maquinaria pesada en diferentes tramos en la Zona Industrial, forman parte de las adaptaciones para la vialidad que hasta ahora está subutilizada. En promedio pasa un vehículo cada 4 minutos

En el inicio del recorrido, en el Eje 122, la única alternativa visible para incorporarse es una aguja de desincorporación de carriles centrales de la Carretera 57, que incluye un letrero de anuncio para ingresar, y seguir la vialidad recién reparada.

A lo largo del recorrido, con maquinaria pesada, trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Urbano Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) siguen realizando tareas de nivelación del suelo, apertura de cajas para compactación y cobertura de asfalto. En otros tramos, todavía colocan banquetas y señalización vial.

Una vez en el paso del puente vehicular que pasa sobre el cruce ferroviario, el tránsito vehicular incluye una vialidad casi despejada, con pocos vehículos circulando, y algunas conexiones hacia caminos dentro de la propia serranía.

A lo largo de la avenida, ya se aprecian algunos cerros divididos y fraccionados para crear asentamientos, además de puentes vehiculares de acceso a fraccionamientos tales como el del Gran Peñón.

En la avenida todavía faltan algunos detalles, que incluyen la incorporación de carriles de desaceleración para el ingreso a los fraccionamientos, o en su caso incorporaciones a laterales para circular a la zona del edificio de la Secretaría de Salud del Estado.

Sin embargo, la nueva carretera todavía no se ve muy utilizada por los automovilistas, mientras que la carretera 57 luce saturada en horas pico por los flujos de la Zona Industrial.