Charla Retratos de personajes potosinos

Todos los lunes son de palique presentó en la Casa Museo Manuel José Othón la charla y exposición fotográfica Retratos de personajes potosinos, de Agustín García Mendoza, fotógrafo con más de cinco décadas de trayectoria.

Durante el diálogo, García Mendoza recordó los inicios de su interés por la fotografía, influido por su padre, quien se dedicaba a retratar escenas cotidianas.

Explicó que desde los años ochenta comenzó a conformar la serie Personajes potosinos, la cual ha expuesto en diversos recintos culturales y que hoy suma alrededor de 300 retratos. Su propósito ha sido registrar a artistas, intelectuales y protagonistas de la vida cultural local, incluidos aquellos que, aunque no nacieron en San Luis, desarrollaron aquí su trayectoria.

La conversación también abordó la manera en que el fotógrafo selecciona a sus sujetos. García Mendoza comentó que busca no solo retratar el rostro, sino capturar la esencia y el entorno de cada persona, de forma que la imagen refleje su oficio y personalidad. Entre las anécdotas compartidas, mencionó personajes que se resistieron a ser fotografiados y otros a quienes lamenta no haber retratado antes de su fallecimiento.

Se planteó la necesidad de que instituciones culturales y académicas colaboren en la preservación, difusión y publicación de la obra, así como en la posibilidad de reunirla en un libro que compile al menos un centenar de retratos.

Finalmente, se destacó que la serie no solo documenta rostros, sino también las historias y vínculos de una comunidad cultural en constante transformación. Para García Mendoza, la fotografía ha sido no solo un oficio, sino también la vía mediante la cual ha construido una memoria visual de San Luis Potosí y de quienes han dejado huella en su vida artística y social. La actividad reunió a público, colegas y amistades del autor, quienes conversaron con él sobre su trabajo de rescate visual de figuras relevantes de la vida cultural de San Luis Potosí.

