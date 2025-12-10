VIDEO | Gana Rocha en la rifa del Ejecutivo

El Gobierno del Estado se reunió con las y los diputados del Congreso del Estado en el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes, en el Parque Tangamanga Uno, en un evento que incluyó un desayuno y una rifa de regalos como vehículos, pantallas, celulares y computadoras.

Entre los premios principales se encontraban dos camionetas Nissan Kicks, con un valor estimado de entre 700 mil y un millón de pesos cada una. La diputada local y presidenta de la Directiva del Congreso, Sara Rocha Medina, y el diputado federal por el PVEM, Oscar Bautista Villegas resultaron ganadores de los vehículos. Además, las y los 27 legisladores recibieron un kit navideño que incluía botellas de "Ron Potosí".

A través de una publicación de Facebook el mandatario estatal describió que la reunión fue "un espacio de unión en estas fechas que invitan a celebrar lo que hemos construido juntos como potosinos. Desde cada iniciativa y cada acuerdo, avanzamos unidos para fortalecer todos los temas que impactan directamente en la vida de las familias potosinas".

El encuentro también contó con la asistencia de funcionarios estatales como la secretaria de Finanzas, Ariana García Vidal; el secretario general, J. Guadalupe Torres Sánchez.

En redes sociales, Rocha Medina compartió un video celebrando la rifa de uno de los vehículos: "Vamos saliendo de una posada que hace cada año el gobernador con los diputados locales. Este año el gobernador hoy rifó dos vehículos y su servidora me gané una. Le agradezco tanto a Dios, a la vida y al gobernador que tuvo ese detalle para con nosotros".