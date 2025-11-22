logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Se hunde al ganado mexicano

Fotogalería

Se hunde al ganado mexicano

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Video | Músicos potosinos celebran a Santa Cecilia

Diversos estilos musicales se unieron para rendir tributo a la patrona del gremio

Por Leonel Mora

Noviembre 22, 2025 03:05 p.m.
A
Foto: Alberto Martínez/Pulso

Foto: Alberto Martínez/Pulso

Personas dedicadas a la música de diversos estilos y géneros se reunieron este sábado para honrar a Santa Cecilia, patrona del gremio, tocando melodías en la Calzada de Guadalupe y dando testimonio de su fe con varias figuras.

Un grupo, conformado por alrededor de una veintena de músicos, incluyendo a algunos menores ya diestros en la ejecución de sus instrumentos, se reunieron junto a la Caja del Agua en el inicio de la calzada guadalupana y ahí tocaron varias piezas en honor a Santa Cecilia.

Además de varias figuras "de bulto" de Cecilia de Roma, una de ellas de gran formato, enmarcada en una vitrina y con una gran arpa en sus manos, los músicos portaban estampas de la Patrona en sus vestimentas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Cada 22 de noviembre, el gremio musical celebra a Santa Cecilia y le piden que el trabajo sea abundante, así como que los traslados hacia y desde el lugar de sus presentaciones sean seguros para todos.

LEA TAMBIÉN

Músicos invitan a los festejos de Santa Cecilia

MATEHUALA.- El Sindicato de los Trabajadores de la Música dieron a conocer que ya tienen todo preparado para los festejos en honor a Santa Cecilia, que se celebrará el próximo 22 de noviembre. Dieron...

De acuerdo con datos históricos, Santa Cecilia nunca se dedicó a la música, aunque recibió educación en algunas artes como solía suceder con las hijas de familias de la nobleza romana. Nació en el 180 D. C. y por su conversión al cristianismo fue torturada y posteriormente condenada a la decapitación.

Una traducción errónea de textos latinos que hacían referencia a la santa, la convirtieron al paso de los siglos en protectora de los músicos, los poetas e incluso, de las personas ciegas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Video | Músicos potosinos celebran a Santa Cecilia
Video | Músicos potosinos celebran a Santa Cecilia

Video | Músicos potosinos celebran a Santa Cecilia

SLP

Leonel Mora

Diversos estilos musicales se unieron para rendir tributo a la patrona del gremio

En marcha, jornadas de vacunación en plazas de Soledad y capital
En marcha, jornadas de vacunación en plazas de Soledad y capital

En marcha, jornadas de vacunación en plazas de Soledad y capital

SLP

Flor Martínez

La campaña invernal de vacunación tiene como prioridad aplicar estas vacunas a los grupos considerados de riesgo

Ya sienten la Navidad en Soledad
Ya sienten la Navidad en Soledad

Ya sienten la Navidad en Soledad

SLP

Flor Martínez

Iniciaron con la decoración en Palacio Municipal y calles el centro

Plan Maestro de Ciclovías es a largo plazo: Galindo
Plan Maestro de Ciclovías es a largo plazo: Galindo

Plan Maestro de Ciclovías es a largo plazo: Galindo

SLP

Rolando Morales

El alcalde de la capital reconoció que no puede ejecutarse en uno o dos años