Video | Músicos potosinos celebran a Santa Cecilia

Personas dedicadas a la música de diversos estilos y géneros se reunieron este sábado para honrar a Santa Cecilia, patrona del gremio, tocando melodías en la Calzada de Guadalupe y dando testimonio de su fe con varias figuras.

Un grupo, conformado por alrededor de una veintena de músicos, incluyendo a algunos menores ya diestros en la ejecución de sus instrumentos, se reunieron junto a la Caja del Agua en el inicio de la calzada guadalupana y ahí tocaron varias piezas en honor a Santa Cecilia.

Además de varias figuras "de bulto" de Cecilia de Roma, una de ellas de gran formato, enmarcada en una vitrina y con una gran arpa en sus manos, los músicos portaban estampas de la Patrona en sus vestimentas.

?? | Músicos potosinos celebran a Santa Cecilia

- Diversos estilos musicales se unieron para rendir tributo a la patrona del gremio.https://t.co/ZKK6PsojwQ pic.twitter.com/bLxn71VtP4 — Pulso Online (@pulso_mx) November 22, 2025

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Cada 22 de noviembre, el gremio musical celebra a Santa Cecilia y le piden que el trabajo sea abundante, así como que los traslados hacia y desde el lugar de sus presentaciones sean seguros para todos.

LEA TAMBIÉN Músicos invitan a los festejos de Santa Cecilia MATEHUALA.- El Sindicato de los Trabajadores de la Música dieron a conocer que ya tienen todo preparado para los festejos en honor a Santa Cecilia, que se celebrará el próximo 22 de noviembre. Dieron...

De acuerdo con datos históricos, Santa Cecilia nunca se dedicó a la música, aunque recibió educación en algunas artes como solía suceder con las hijas de familias de la nobleza romana. Nació en el 180 D. C. y por su conversión al cristianismo fue torturada y posteriormente condenada a la decapitación.

Una traducción errónea de textos latinos que hacían referencia a la santa, la convirtieron al paso de los siglos en protectora de los músicos, los poetas e incluso, de las personas ciegas.