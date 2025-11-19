Músicos invitan a los festejos de Santa Cecilia

MATEHUALA.- El Sindicato de los Trabajadores de la Música dieron a conocer que ya tienen todo preparado para los festejos en honor a Santa Cecilia, que se celebrará el próximo 22 de noviembre.

Dieron a conocer que el 21 de noviembre se llevará cabo una magna peregrinación del Sindicato de los Músicos, la cual saldrá de la Privada Libertad a las 5:30 de la tarde.

En esta peregrinación recorrerán las principales calles de la ciudad con la imagen de Santa Cecilia, para llegar a la Catedral y llevar a cabo una misa, por lo que exhortan a los músicos y a la población en general a acudir.

Asimismo, el 22 de noviembre a partir de las 7 de la mañana le cantarán las mañanitas a Santa Cecilia en la Catedral, y estarán llegando mariachis, cantantes, bandas y tamborazos a cantarle las ya tradicionales mañanitas a su santa patrona hasta las 11:30 de la mañana, y a las 12 del día día llevarán a cabo la misa de la fiesta patronal en la que esperan contar con los músicos.

Estas actividades son para agradecer a la Virgen de Santa Cecilia todas las bendiciones que les ha dado a los músicos, quienes han manifestado estar muy agradecidos por el oficio de músicos, ya que gracias a esto han logrado sacar adelante a sus familias y es una bendición el poder tocar un instrumento y alegrar con su música a las demás personas.