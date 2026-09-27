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Estudiante desaparecida andaba con el novio

Declaró a las autoridades que por voluntad propia se fue a Hidalgo con su pareja

Por Redacción

Septiembre 27, 2026 03:00 a.m.
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Estudiante desaparecida andaba con el novio
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      Una joven universitaria que había sido reportada como desaparecida por sus familiares en el municipio de Matehuala, finalmente se presentó de forma voluntaria ante las autoridades para manifestar que por decisión propia se había ido al estado de Hidalgo con su pareja sentimental.

      Se trata de la estudiante Luz Odette N. de 19 años de edad, la cual había sido reportada como desaparecida por sus parientes y se indicaba que había sido vista por última vez el 18 de septiembre.

      La localización de la estudiante ocurre luego de que sus familiares y personas cercanas bloquearan la carretera federal 57, a la altura de la comunidad de Las Palmas, en Matehuala, para exigir a las autoridades acelerar las acciones de búsqueda y dar con su paradero.

      Sin embargo, de acuerdo con información preliminar, la madre tenía conocimiento de las circunstancias por las que había decidido abandonar el seno familiar.

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      Luz Odette había sido vista por última vez el pasado 18 de septiembre, lo que motivó la emisión de una ficha de búsqueda y la movilización de las autoridades, así como la protesta de sus familiares, mientras ya había trascendido que la salida de la joven estaría relacionada con problemas familiares.

      Con su presentación voluntaria ante las autoridades de Hidalgo, se actualiza la información sobre su paradero y se confirma que se encuentra con vida, por lo que se desactiva la ficha de búsqueda emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas. 

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