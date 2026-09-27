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Diputados del PT se pintan de verde; su partido los revisará

La dirigencia estatal dice que sus legisladores no representan al partido

Por Redacción

Septiembre 27, 2026 03:00 a.m.
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Diputados del PT se pintan de verde; su partido los revisará
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      La permanencia de los tres diputados que actualmente representan al Partido del Trabajo (PT) en el Congreso de San Luis Potosí, bajo las siglas de este instituto político, será revisada por la dirigencia nacional, luego de que el propio comisionado estatal, Gerardo Acosta Zavala, cuestionara la cercanía de los legisladores con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

      PT revisa permanencia de diputados en San Luis Potosí

      María Leticia Vázquez Hernández, Tomás Zavala González y Jacquelinn Jáuregui Mendoza, mantienen la representación del PT en la LXIV Legislatura, pero, de acuerdo con Acosta Zavala, su actuación política se ha alejado de los colores y las actividades del partido.

      Señaló que es común verlos vestidos de verde y participando en actividades del gobierno en turno.

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      El comisionado estatal afirmó que esta situación ocurre desde el inicio de la actual Legislatura y sostuvo que los diputados no tienen "ninguna injerencia formal" ni participación política dentro del PT, pese a que continúan ostentando la representación de sus siglas. Por ello, dijo que el partido a nivel nacional tendrá que definir próximamente cómo resolver lo que calificó como una situación "muy ambivalente".

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      Acosta Zavala agregó que la dirigencia nacional ya conoce el caso y que él mismo ha hecho algunos extrañamientos a diputados por sus declaraciones y preferencias electorales, al considerar que no corresponden a la identidad del PT.

      "No son preferencias rojas, más bien son preferencias verdes", señaló.

      El dirigente reconoció que no ha sostenido un diálogo directo con los legisladores sobre el tema y calificó la situación como "no muy agradable para el partido".

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