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Villa de Reyes, el día después de la granizada

Comunidades afectadas siguen bajo vigilancia

Por Redacción

Marzo 24, 2026 07:15 a.m.
A
Villa de Reyes, el día después de la granizada

Villa de Reyes, SLP.— Tras la granizada que dejó al menos cinco viviendas con daños en este municipio, autoridades mantienen recorridos en las comunidades afectadas para detectar riesgos y atender posibles necesidades.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que, tras el fenómeno registrado la noche del lunes, se habilitó un refugio temporal en el DIF Municipal y se entregaron colchonetas, aunque hasta ahora no hay personas albergadas.

Las afectaciones se concentraron en comunidades como Pardo, Mirador, San Lorenzo y Lagunita de Pardo, donde se reportó la caída de granizo derivada de la interacción de humedad con una masa de aire frío.

Autoridades señalaron que continúan en alerta y vigilancia, por lo que pidieron a la población reportar emergencias al 911.

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