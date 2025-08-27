Aumentó violencia familiar en SLP hasta julio

De enero a julio del 2025, el estado de San Luis Potosí registró 5 mil 965 casos de violencia familiar, lo que representa un incremento anual del 3.9 por ciento con respecto al mismo periodo del año pasado, de acuerdo con la información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Según los datos del reporte mensual de Información sobre Violencia contra las Mujeres, este acumulado anual representa una tasa de 200.18 casos de violencia familiar registrados por cada 100 mil habitantes en la entidad potosina.

La mencionada tasa posiciona a San Luis Potosí como la octava entidad federativa con la mayor tasa a nivel nacional, tan solo por debajo de la registrada en Colima, Coahuila, Ciudad de México, Baja California Sur, Baja California, Chihuahua y Quintana Roo.

De acuerdo con el SESNSP, en enero la entidad potosina registró un total de 740 casos de violencia familiar, en febrero 832, en marzo 899 casos, en abril 885, en mayo 960, en junio 861 y en julio 788 casos registrados.

Cabe resaltar que en el mismo periodo de enero a julio del 2024 la entidad potosina registró un total de 5 mil 741 casos de violencia familiar.

Asimismo el reporte del SESNSP señala que hasta julio de presente año se han registrado en San Luis Potosí un total de 5 mil 376 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia familiar, lo que representa el 1.7 por ciento del total nacional e implica una tasa de 180.42 llamadas de emergencia por cada 100 mil habitantes.