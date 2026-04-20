ViolentO, arbitrariO y criminal, sello de la policía camelense

La reciente focalización nacional e internacional del municipio de Matehuala por la desaparición de seis electricistas tiene antecedentes que dilucidan la gravedad sistemática del problema, pues entre 2020 y 2024 la Comisión Estatal de derechos Humanos (CEDH) emitió 11 Recomendaciones donde documentó detenidos fracturados por golpizas, torturados, detenciones arbitrarias, robo de pertenencias y rapto de migrantes para luego ser entregados a células delictivas.

La primera de ellas (No. 08/2020) dirigida al alcalde Roberto Alejandro Segovia Hernández, se remonta a hechos suscitados el 5 de febrero de 2019, aproximadamente a las 11:30 horas, cuando policías municipales detuvieron a un joven, a quien durante el traslado golpearon a patadas y puñetazos en diferentes partes del cuerpo.

En ese mismo año, la No.18/2020 no documentó un caso en específico, sin embargo, detectó que los separos preventivos no cuentan con áreas exclusivas que permitan la correcta separación de hombres, mujeres y adolescentes,

Para la Recomendación No. 22/2021 dirigida a Iván Noé Estrada Guzmán, la corporación continuó con los abusos, pues el 14 de mayo de 2020 alrededor de las 13:00 horas un hombre fue detenido en la calle Reforma por tres policías sin encontrarle ningún objeto prohibido.

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Sin embargo, lo ingresaron a las celdas donde permaneció ocho horas y después le pidieron que caminara del lado derecho del edificio. Ahí lo colocaron de frente a la pared y comenzaron a golpearlo con una madera en los glúteos, diciéndole que se pusiera de espaldas, que no llorara, no volteara ni se moviera.

En 2022 la corporación no fue sujeto de recomendaciones, pero la No. 04/23 precisó que el 22 de febrero de 2019, tres elementos detuvieron arbitrariamente a un hombre, donde lo agredieron física y psicológicamente de manera intencional.

De acuerdo con una opinión pericial en materia de medicina legal, existe una relación causa-efecto entre las lesiones presentadas por el detenido, causadas por maltrato físico y prácticas de tortura policiaca.

En tanto, la No. 7/23 reveló que el 9 de enero de 2022 un grupo de jóvenes se encontraba en las instalaciones de la Feria Regional de Matehuala escuchando al grupo musical, lugar donde se suscitó una riña, por lo cual arribaron oficiales para calmar los ánimos, sin embargo, la intervención provocó fracturas en uno de los detenidos.

Al obtener la libertad acudió a la Clínica 10 del IMSS, donde le diagnosticaron fractura nasal y tabique desviado, dolor intenso en el ojo derecho y días después al acudir con otro médico, se diagnosticó lumbalgia, contusión de cabeza, policontuciones y la necesidad de operación para la reconstrucción de la nariz. Por curaciones e intervenciones su familia gastó 128 mil pesos.

Quizá, de toda la comprobación de violación de derechos humanos de la CEDH, la No. 14/2023 evidenció la desintegración de la corporación de seguridad, pues mediante el testimonio de 13 migrantes salvadoreños, se reveló que cuatro policías municipales se dedicaban en 2021 a secuestrar centroamericanos y entregarlos al crimen organizado, a fin de extorsionar a sus familias.

De acuerdo con el documento remitido al edil Franco Alejandro Coronado Guerra, los trasladaron hasta una casa donde los recibieron personas armadas, quienes ordenaron a los municipales retirarse. Después les exigieron los datos de sus familiares en Estados Unidos y les llamaron para pedirles dinero a cambio de su libertad.

Debido a que algunos de sus connacionales en la Unión Americana reportaron lo sucedido al Consulado de El Salvador, el cuerpo diplomático presentó una denuncia por secuestro ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y se implementó un operativo para su localización.

Al detectar a dos personas afuera de una propiedad, los agentes de la FGE lograron su detención y liberaron a nueve adultos y cuatro menores, entre ellos un bebé de tres meses de edad, mismos que fueron localizados en un restaurante abandonado de la carretera 57 con dirección a Saltillo.

Para concluir el año, la No. 21/2023 relató que el 17 de mayo de 2019, aproximadamente a las 23:30 horas, un hombre fue asegurado y detenido por tres elementos cuando caminaba por la calle Miguel Hidalgo, casi esquina con la calle Belisario Domínguez, sin informarle el motivo de la detención.

Al dirigirse a las celdas municipales a bordo de la patrulla en la parte trasera, lo acompañaba un elemento policiaco, quien lo golpeo con el tolete en varias partes de su cuerpo, permanecido en todo momento esposado con los brazos hacia atrás.

Posteriormente lo ingresaron a las celdas municipales, quedando privado de su libertad hasta el 18 de mayo de 2019. Para el 19 de mayo de 2019, acudió a la Clínica del ISSSTE donde le diagnosticaron cervicalgia, dolor en ambos brazos, dolor de espalda, dolor intenso en hemitórax derecho en reborte costal y dolor pélvico izquierdo, así como fractura decima costal y traumatismo testicular.

MÁS Y MÁS

Ya en 2024 la crisis institucional de la corporación se mantuvo, pues la Recomendación No.05/2024 acreditó que el 18 de junio de 2022, aproximadamente a las 19:00 horas, cuando un padre de familia se encontraba en el exterior de la caseta telefónica de la zona centro, acompañado de su esposa e hijos, fue detenido por tres agentes quienes lo revisaron y no le encontraron ningún objeto peligroso o droga.

Pese a ello, lo esposaron y lo subieron a la patrulla, les preguntó porque lo detenían si no había hecho nada malo y le dijeron que andaba robando, situación que negó. Luego fue trasladado a la Barandilla Municipal, donde sobrevino una práctica al más puro estilo de la delincuencia organizada.

Lo condujeron a un cuarto donde no hay cámaras, lo golpearon con un pedazo de madera en todo el cuerpo, cuando estaba en el piso lo patearon en las piernas, espalda, estómago. Mientras tanto, otro policía le picaba con un palo de escoba en las costillas, además lo amenazaron, luego lo ingresaron a las celdas y no le dieron a conocer sus derechos.

No fue diferente en la Recomendación No. 13/2024 dirigida a Raúl Ortega Rodríguez, dado que un joven malabarista fue detenido el 17 de febrero del 2021 por los gendarmes municipales, sin desconocer que, en la barandilla recibiría una paliza por varios de ellos.

Al arribar a la comandancia, cinco elementos lo golpearon con una macana y un cable en la espalda y en el estómago. Además, lo acosaron sexualmente al restregarle un tolete en los glúteos como simulando un miembro viril.

En tanto, la No. 15/2024 reveló que el 21 de febrero de 2023 alrededor de las 15:55 horas, un joven circulaba a bordo de su bicicleta fue detenido por los policías, quienes le "resguardaron" su celular y la mochila donde tenía su cartera con mil 400 pesos, producto de trabajo de un día anterior.

Luego de pagar una multa por mil 050 pesos, de cuya sanción no le otorgaron recibo alguno y estar detenido 18 horas, obtuvo la libertad, pero con la gran novedad de que solo le devolvieron el biciclo.

Ahora en la No. 13/2025, bajo el argumento de que un joven transitaba alcoholizado en una motocicleta, alrededor de las 01:20 horas del 22 de septiembre del 2024 dos policías ingresaron a una vivienda sin orden judicial, a fin de golpear a tres familiares del imputado y luego remitir a la barandilla a dos de ellas. Lo demás es una calca de los 10 asuntos previos, es decir, al final los detenidos obtuvieron la libertad no sin antes ser vejados, sin garantizarles comunicación y explicarles el motivo de la aprehensión.

Sin saberlo, todo ello fue el origen de lo que hasta hoy padece la población matehualense: una corporación violenta, abusiva, corrompida y sin escrúpulos, que lejos de proteger y generar confianza solo provoca miedo y terror.