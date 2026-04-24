Violentos, más del 50% de los robos de autos en SLP
Ocupa el estado séptimo lugar de incidencia: aseguradores
Más del 50% de los autos asegurados que fueron robados en San Luis Potosí capital, se registraron con violencia contra sus propietarios, reveló Genaro Durán Rodríguez, presidente local de la Asociación Mexicana de Agencias de Seguros y Fianzas (AMASFAC).
Estadísticas y posición de San Luis Potosí en robo de autos
En entrevista, el representante de los aseguradores indicó que, entre abril del año pasado y marzo de este 2026, San Luis fue la séptima entidad con mayor incidencia de robo de autos compactos, de acuerdo con estadísticas de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).
En materia de robo violento, San Luis ocupa el décimo sitio y forma parte del grupo que concentra el 80 por ciento de la incidencia de esa modalidad.
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Marcas y modelos más afectados por robos
Por lo que respecta a zonas urbanas, la capital se ubica en el lugar número 12, con 708 unidades robadas. De esa cantidad, el 61.4% corresponde a robos con violencia.
Las marcas que más sufren robos son de Nissan, NP300, Frontier Pickup, Sentra, Versa y March. Para el caso de General Motors Company se encuentra en la lista el Chevrolet Aveo. Le sigue en orden la Honda CRV y luego Toyota Hilux.
Entre las submarcas de unidades con el mayor porcentaje de robo mientras se encuentran estacionados, se hallan Nissan, NP300, Frontier Pickup, Sentra, Versa y March. De General Motors, se encuentran Chevrolet Beat y Aveo, Honda CRV y Toyota Hilux.
Por lo que respecta a las motocicletas, los modelos de las marcas Italika y Bajaj son las que presentan mayor índice de robos a nivel local.
Aseguran dos motos y un automóvil robados
Agentes de la Policía Municipal de la capital recuperaron de tres vehículos con reporte de robo vigente, informando de los hallazgos a la autoridad ministerial para el deslinde de responsabilidades. ...
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