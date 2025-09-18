Directiva debe despojarse de fobias: Serrano

Héctor Serrano Cortés, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, dejó en claro que quien encabece la Mesa Directiva “debe despojarse de fobias y de todo aquello que le impida ser institucional y apegarse a la Ley Orgánica y Reglamento Interior del Poder Legislativo, normas de las que, por cierto, dijo que serán objeto de una “revisada” en el nuevo periodo ordinario de sesiones.

“Quien está arriba es la presidente del Congreso y todo mundo sabe que debes despojarte de fobias y de todo aquello que pueda impedir que actúes de manera institucional. México es un país que se caracteriza por sus instituciones y quienes hemos trabajado en la vida pública, entendemos que debes anteponer tu obligación institucional a cualquier situación de carácter personal”, dijo en entrevista el legislador.

Vaticinó que Sara Rocha Medina será una presidente “que cumpla, además de que hay un Reglamento Interno y una Ley reglamentación a lo que, de una vez les anuncio, queremos darle una revisada, pues algunos integrantes de la Jucopo han presentado algunas inquietudes en el tema”.

Reveló que entre esas “inquietudes” está la de, quizás, facilitar que las y los diputados puedan emigrar de una fuerza política (partido) a otra si así lo desean.

Regresando al tema de Sara Rocha como presidente de la Mesa Directiva, Héctor Serrano dijo que en ningún momento ha observado en ella “actitudes de cerrazón con alguno de los compañeros. Creo que vamos a transitar bien, como lo marca la propia Ley”.