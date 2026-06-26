Vive la Huasteca deterioro en salud

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

El sistema de salud en la Huasteca Potosina enfrenta falta de medicamentos, equipo médico fuera de servicio y ausencia de especialistas, lo que ha provocado que pacientes sean enviados a otros hospitales sin recibir atención oportuna, advirtió la presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso del Estado, Frinné Azuara Yarzábal.

La legisladora señaló que estas deficiencias no son hechos aislados, sino parte de un deterioro generalizado del sistema de salud que se replica en distintas regiones del estado.

Expuso que en hospitales de la Huasteca persisten carencias de insumos básicos y fallas en equipos como los de hemodiálisis, lo que impide la atención adecuada de pacientes con padecimientos graves.

En ese contexto, criticó la falta de avances en la compra consolidada de medicamentos e insumos médicos a nivel federal, al asegurar que el proceso no ha mostrado resultados pese a los recursos anunciados.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Recordó que el gobierno federal ha informado una inversión superior a los cuatro mil 500 millones de pesos, sin que ello se refleje en el abasto en hospitales.

Asimismo, advirtió que en dicha licitación se eliminaron cerca de 800 claves de medicamentos e insumos, lo que —dijo— agravará aún más el desabasto en el sistema de salud.

Planteó que el problema también se origina en la distribución de responsabilidades entre la Federación y los estados, al señalar que el modelo de centralización ha derivado en recortes y cargas operativas para los gobiernos estatales sin los recursos suficientes para sostener la atención médica.

Añadió que la falta de infraestructura, equipamiento y personal especializado impide atender enfermedades como el cáncer.