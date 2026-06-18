Ya avanzamos en otros temas: RGC

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Luego de que Morena decidió ir coaligado con el PVEM y el PT en 16 de 17 estados, menos en San Luis Potosí para las elecciones de 2027, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, dijo que "ya estamos avanzados con

otros temas".

Aunque no especificó de qué se tratan los avances entre las fuerzas políticas, el mandatario estatal refirió que existen "buenas noticias" para el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en San Luis Potosí.

En entrevista, consideró que el partido del tucán será competitivo frente a las demás propuestas, a fin de resultar favorecido en la elección a la gubernatura de 2027.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Yo no me quiero ahí meter en temas. Yo les he dicho siempre: en tema de política, no. Para nosotros es importante y yo creo que, para todos partidos de la coalición", expuso el mandatario estatal.

El pasado 16 de mayo, Gallardo Cardona afirmó que ya no se pronunciará de esa fecha en adelante, respecto de temas políticos vinculados con las próximas elecciones del 2027. En esa fecha, criticó que se trata de un tema "muy trillado", pues desde hace más de un año se habla sobre la candidatura a la gubernatura del PVEM y la posibilidad de que Morena no compita coaligado.