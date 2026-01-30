Ya le ponen peros a alianza tripartidista

La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en San Luis Potosí, Rita Ozalia Rodríguez, afirmó que no existe ninguna definición local sobre posibles alianzas electorales para los comicios de 2027, luego del acuerdo anunciado a nivel nacional entre Morena, PVEM y PT.

Aparte, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona asumió que ninguna de las tres fuerzas políticas se "quedará con más" en las candidaturas para las elecciones del 2027, porque cada uno debe tener su parte proporcional.

Gallardo Cardona dijo que cada integrante de la coalición oficialista tendrá un carril político, por lo tanto, "todos van a poder jugar en algo y no se trata de dejar a nadie fuera", complementó.

Informó que el lunes tendrá una reunión con Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, ya que fue designada como la encargada de realizar los trabajos morenistas en territorio potosino.

Complementó que el PVEM realizará una reunión con el PT, en lo que será la primera mesa de diálogo en San Luis Potosí.

Asimismo, Rodríguez Velázquez señaló que el acuerdo alcanzado en el plano nacional responde a la necesidad de construir mayorías para avanzar en reformas constitucionales y sostuvo que Morena logró consensos pese a los señalamientos que anticipaban desacuerdos entre las fuerzas que integran el movimiento.

Explicó que su dirigencia nacional, Luisa María Alcalde, estableció que las decisiones electorales no serán automáticas ni generalizadas, sino que se analizarán estado por estado, conforme a las condiciones políticas locales. Precisó que San Luis Potosí no tiene, hasta el momento, ningún escenario definido.

La dirigente morenista argumentó que el partido mantiene una estrategia propia basada en el trabajo territorial y en su posicionamiento político, sin desestimar a los partidos aliados, aunque señaló que cualquier definición deberá tomarse con reserva y sin adelantar conclusiones.