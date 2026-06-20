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ALESSIA Y MATEO REALIZAN LA PRIMERA COMUNIÓN

EL PRESBÍTERO SALVADOR GONZÁLEZ LES IMPARTE EL SACRAMENTO

Por Maru Bustos PULSO

Junio 20, 2026 03:00 a.m.
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Alessia y Mateo Bonazzi Ortiz efectuaron su primera comunión, en una ceremonia.

Con sus papás: Michel Bonazzi y Lizeth Ortiz participaron emocionados en la celebración religiosa, que se efectuó en la Parroquia San de San Agustín del Pedregal.

Con ellos en la celebración, su hermano Massimo Bonazzi Ortiz . También, sus abuelitos, seres queridos, compañeros de colegio y amigos.

Guillermo y Paulina Cerda fueron los padrinos de Mateo y Alessia, respectivamente.

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El presbítero Salvador González Vásquez motivó a los niños a que su vida sea de amor y respeto a Dios, su prójimo 

y su familia.

Enseguida, recibieron por vez primera el cuerpo y la sangre de Cristo, a través del pan y el vino consagrados en la Eucaristía.

A final de la celebración, Mateo y Alessia fueron ovacionados.

Más tarde, se ofreció una agradable recepción.

Ahí, los invitados le desearon felicidad y prosperidad.

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