ANDREA ¡ES NIÑA!

Andrea Díaz Infante espera con felicidad y gran ilusión el próximo nacimiento de su bebé.

Con este motivo, su suegra Bertha Navarro de Zapata y su cuñada Ximena Zapata le ofrecieron un atractivo y cálido festejo.

La temática del festejo fueron unas conejitas, así como detalles de buen gusto, que agradaron a las invitadas.

Ahí, compartieron su felicidad, su mamá Nena Dávila, tías, primas y amistades cercanas, quienes le desearon bienestar en su maternidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En una agradable atmósfera, Andrea comentó sobre los detalles que realiza al lado de su esposo para recibir a la nueva integrante de su familia, quien es una niña y se llamará Elena.

El buen ambiente se prolongó con optimismo.