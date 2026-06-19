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¡CÓMO CRECES!

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ANDREA ¡ES NIÑA!

ESPERA ILUSIONADA A SU BEBÉ

Por Maru Bustos PULSO

Junio 19, 2026 03:00 a.m.
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Andrea Díaz Infante espera con felicidad y gran ilusión el próximo nacimiento de su bebé.

Con este motivo, su suegra Bertha Navarro de Zapata y su cuñada Ximena Zapata le ofrecieron un atractivo y cálido festejo.

La temática del festejo fueron unas conejitas, así como detalles de buen gusto, que agradaron a las invitadas. 

Ahí, compartieron su felicidad, su mamá Nena Dávila, tías, primas y amistades cercanas, quienes le desearon bienestar en su maternidad.

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En una agradable atmósfera, Andrea comentó sobre los detalles que realiza al lado de su esposo para recibir a la nueva integrante de su familia, quien es una niña y se llamará Elena.

El buen ambiente se prolongó con optimismo.

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