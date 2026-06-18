¡FELIZ CUMPLEAÑOS!

Andrea Espinoza Villalobos organizó una fiesta por su cumpleaños.

Los detalles de buen gusto que reunió, agradaron a las invitadas.

Con sus papás: Alberto Espinoza y Luz Elena Villalobos, recibieron a la concurrencia en el restaurante 18 ½ del Club Campestre de San Luis.

Ahí, el grupo más audaz de sus amigas, le desearon felicidad.

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Las jóvenes, apasionadas en los que emprenden cada día, charlaron algunas experiencias de la temporada.

La atmósfera agradable y con múltiples atractivos, se prolongó con gran optimismo.