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AMBIENTE FUTBOLERO EN SUS CUMPLEAÑOS

COMPARTEN SU AFICIÓN POR EL DEPORTE MUNDIAL

Por Maru Bustos PULSO

Junio 26, 2026 03:00 a.m.
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Fernanda Valle y su papá Juan Carlos Valle son unos apasionados al futbol, por lo que cumplieron años y decidieron celebrar acorde a la fiebre futbolera.

De esta manera, los detalle y elementos con los que decoraron el lugar donde recibieron a sus invitados fueron alusivos al ambiente mundialista.

Así, llegaron los invitados portando la playera de la Selección Mexicana.

El principal atractivo fue ver el partido entre México y Chequia y, desde luego celebrar el triunfo de 3-0 del TRI. La noche de la victoria, para recordar. 

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