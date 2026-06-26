AMBIENTE FUTBOLERO EN SUS CUMPLEAÑOS

Fernanda Valle y su papá Juan Carlos Valle son unos apasionados al futbol, por lo que cumplieron años y decidieron celebrar acorde a la fiebre futbolera.

De esta manera, los detalle y elementos con los que decoraron el lugar donde recibieron a sus invitados fueron alusivos al ambiente mundialista.

Así, llegaron los invitados portando la playera de la Selección Mexicana.

El principal atractivo fue ver el partido entre México y Chequia y, desde luego celebrar el triunfo de 3-0 del TRI. La noche de la victoria, para recordar.

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