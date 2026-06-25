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EGRESAN DE BACHILLERATO

PARTICIPAN EN UNA ACCIÓN DE GRACIAS

Por Maru Bustos PULSO

Junio 25, 2026 03:00 a.m.
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Alumnos que finalizaron sus estudios de preparatoria en el Colegio Motolinía participaron en una ceremonia de acción de gracias.

Emocionados, llegaron por la mañana a la Parroquia de María Madre de la Divina Gracia, acompañados de sus papás.

Ahí, atendieron al mensaje que les dirigió el Padre Antonio del Castillo, quien los felicitó.

Al finalizar la ceremonia, los egresados recibieron una ovación y los jóvenes se trasladaron al colegio donde se llevó a cabo la ceremonia de graduación.

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