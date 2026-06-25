¡Inscripciones Abiertas! 5º Edición de la Carrera de las Empresas

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Se dio el banderazo de inicio de inscripciones durante el Congreso Internacional de Talento Humano "Leaders create Leaders ADERIAC

*Corre x tu marca* anuncia oficialmente la apertura de inscripciones para la *5º edición de la Carrera de las Empresas, el evento deportivo corporativo más esperado del año. La cita es el próximo **domingo 22 de noviembre* en el emblemático *Parque Tangamanga I*.

Esta competencia se ha consolidado como el espacio ideal para que las empresas y sus colaboradores representen con orgullo su marca. Más allá de una competencia física, es una plataforma única para generar sentido de pertenencia, fomentar el trabajo en equipo y promover la integración. Ese día, no importan las jerarquías ni las áreas a las que pertenezcan: *¡todos sudan la misma camiseta!*

# Elige tu reto: 3K o 6K

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El evento contará con un recorrido de *3 y 6 kilómetros* diseñado para que todos puedan participar. Puedes *correr, caminar o trotar*, porque aquí lo más importante es convivir y divertirte en un ambiente completamente saludable y festivo.

# Una carrera donde todos tienen oportunidad de ganar

Esta es la única carrera en la que no solo gana el más rápido. Se premiarán distintas categorías que celebran el espíritu corporativo y la originalidad:

* Mejor tiempo en equipo.

* Mejor diseño de playera.

* El equipo con mayor participación.

* El equipo más creativo.

Tu empresa no puede quedarse fuera y debe vivir esta gran experiencia que fortalece los lazos laborales y proyecta tu marca ante la comunidad.

*¡Inscríbete ya!*

Inscríbete al 4442259530

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