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"KADE ON STAGE" EN EL TEC DE MONTERREY

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"KADE ON STAGE" EN EL TEC DE MONTERREY

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CÁLIDO ENCUENTRO

FESTEJAN A LOS PAPÁS EN SU DÍA

Por Maru Bustos PULSO

Junio 24, 2026 03:00 a.m.
A

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La felicidad se reflejó en los rostros de un grupo de papás que se reunieron a festejar en la víspera de su día.

El convivio lo ofreció el Consejo de Administración 26-27 de Villa Antigua, que preside el Ingeniero Marco Brambila.

Ahí, los papás expresaron el amor a sus hijos, así como sentirse orgullosos de ellos, de sus logros, como de las alegrías y satisfacciones que les han dado.

En una atmósfera plena de alegría transcurrió la celebración que les brindó la oportunidad de convivir por varias horas.

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La noche, para recordar, por la serie detalles y atractivos de buen gusto y las agradables sorpresas.

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