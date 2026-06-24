CÁLIDO ENCUENTRO

La felicidad se reflejó en los rostros de un grupo de papás que se reunieron a festejar en la víspera de su día.

El convivio lo ofreció el Consejo de Administración 26-27 de Villa Antigua, que preside el Ingeniero Marco Brambila.

Ahí, los papás expresaron el amor a sus hijos, así como sentirse orgullosos de ellos, de sus logros, como de las alegrías y satisfacciones que les han dado.

En una atmósfera plena de alegría transcurrió la celebración que les brindó la oportunidad de convivir por varias horas.

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La noche, para recordar, por la serie detalles y atractivos de buen gusto y las agradables sorpresas.