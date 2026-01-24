AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica
La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) refuerza su compromiso con la profesionalización y el crecimiento del sector inmobiliario en México.
La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) México inició un nuevo año de trabajo refrendando su compromiso con la profesionalización, la unidad y el crecimiento del sector inmobiliario, respaldada por una sólida estructura nacional encabezada por su Consejo Nacional de Directores y sus Coordinadores de Región.
Al frente de la asociación se encuentra Jenny Althair Rivas Padilla, Presidenta Nacional de AMPI México, quien ha reiterado que el objetivo del organismo va más allá de los negocios, priorizando la certificación, la capacitación continua y la generación de confianza con la sociedad.
En el marco de este arranque institucional, la Sección de San Luis Potosí asistió a la toma de protesta, con la presencia de su Presidente, Lic. Neil Castro; la Vicepresidenta, Lic. Dolores Mejía; el Secretario, Mtro. David Hernández; así como parte de su Consejo, refrendando su respaldo al fortalecimiento y la coordinación nacional del organismo.
El Consejo Nacional de Directores está integrado por perfiles con amplia experiencia en el sector inmobiliario y áreas estratégicas, entre quienes destacan:
Nora Marcela Rodríguez Pereyra, Directora Nacional
Iván Nery Elías Villegas Hernández, Vicepresidente de Finanzas y Tesorería
Raquel Sánchez Soto, Vicepresidenta de Administración
Nelly Karina Castro Manzano, Vicepresidenta de Relaciones Institucionales
Víctor Iván Rendón Méndez, Vicepresidente de Desarrollo
Luis Enrique Verduzco Vizcarra, Productividad y Crecimiento
Alejandro Sergio Cárdenas Álvarez, Asuntos Jurídicos y Cumplimiento
Alejandro Manuel Maldonado Ramírez, Vicepresidente Internacional
Adriana Carpizo Herrera, Relaciones Internacionales
Además de directores y coordinadores responsables de áreas como eventos, capacitación, membresía, innovación, comunicación, responsabilidad social y apoyo a nuevas secciones.
A nivel territorial, AMPI México cuenta con 20 regiones estratégicamente distribuidas en todo el país, coordinadas por líderes que impulsan el desarrollo inmobiliario local y regional. Entre los Coordinadores de Región se encuentran:
Flor Torres Gil, Región 1, Baja California
Blanca Esthela Valdez Díaz, Región 2, Sonora
Jorge Fernando García Gutiérrez, Región 3, Chihuahua
Ana Laura Medina Gutiérrez, Región 4, Noreste
Eunice Marisol Sánchez Martínez, Región 5, Centro Norte
Karla Beatriz Andrián Arreola Región 6, Pacífico Norte
Francisco Eduardo Naif Guallegos, Región 7, Central
Frank Vladimir Benítez Zavaleta, Región 9, Michoacan
Georgina Ochoa López, Región 10, Occidente
Esta estructura nacional permite a AMPI México mantener cercanía con sus asociados, atender las necesidades específicas de cada región y fortalecer una industria inmobiliaria más profesional, ética y competitiva.
Con unidad, liderazgo y visión de futuro, AMPI México continúa consolidándose como el organismo referente del sector inmobiliario en el país, impulsando acciones que generan impacto positivo en el desarrollo económico y social de México.
