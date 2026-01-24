AMPI México fortalece su estructura nacional con liderazgo regional y visión estratégica

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) México inició un nuevo año de trabajo refrendando su compromiso con la profesionalización, la unidad y el crecimiento del sector inmobiliario, respaldada por una sólida estructura nacional encabezada por su Consejo Nacional de Directores y sus Coordinadores de Región.

Al frente de la asociación se encuentra Jenny Althair Rivas Padilla, Presidenta Nacional de AMPI México, quien ha reiterado que el objetivo del organismo va más allá de los negocios, priorizando la certificación, la capacitación continua y la generación de confianza con la sociedad.

En el marco de este arranque institucional, la Sección de San Luis Potosí asistió a la toma de protesta, con la presencia de su Presidente, Lic. Neil Castro; la Vicepresidenta, Lic. Dolores Mejía; el Secretario, Mtro. David Hernández; así como parte de su Consejo, refrendando su respaldo al fortalecimiento y la coordinación nacional del organismo.

El Consejo Nacional de Directores está integrado por perfiles con amplia experiencia en el sector inmobiliario y áreas estratégicas, entre quienes destacan:

Nora Marcela Rodríguez Pereyra, Directora Nacional

Iván Nery Elías Villegas Hernández, Vicepresidente de Finanzas y Tesorería

Raquel Sánchez Soto, Vicepresidenta de Administración

Nelly Karina Castro Manzano, Vicepresidenta de Relaciones Institucionales

Víctor Iván Rendón Méndez, Vicepresidente de Desarrollo

Luis Enrique Verduzco Vizcarra, Productividad y Crecimiento

Alejandro Sergio Cárdenas Álvarez, Asuntos Jurídicos y Cumplimiento

Alejandro Manuel Maldonado Ramírez, Vicepresidente Internacional

Adriana Carpizo Herrera, Relaciones Internacionales

Además de directores y coordinadores responsables de áreas como eventos, capacitación, membresía, innovación, comunicación, responsabilidad social y apoyo a nuevas secciones.

A nivel territorial, AMPI México cuenta con 20 regiones estratégicamente distribuidas en todo el país, coordinadas por líderes que impulsan el desarrollo inmobiliario local y regional. Entre los Coordinadores de Región se encuentran:

Flor Torres Gil, Región 1, Baja California

Blanca Esthela Valdez Díaz, Región 2, Sonora

Jorge Fernando García Gutiérrez, Región 3, Chihuahua

Ana Laura Medina Gutiérrez, Región 4, Noreste

Eunice Marisol Sánchez Martínez, Región 5, Centro Norte

Karla Beatriz Andrián Arreola Región 6, Pacífico Norte

Francisco Eduardo Naif Guallegos, Región 7, Central

Frank Vladimir Benítez Zavaleta, Región 9, Michoacan

Georgina Ochoa López, Región 10, Occidente

Esta estructura nacional permite a AMPI México mantener cercanía con sus asociados, atender las necesidades específicas de cada región y fortalecer una industria inmobiliaria más profesional, ética y competitiva.

Con unidad, liderazgo y visión de futuro, AMPI México continúa consolidándose como el organismo referente del sector inmobiliario en el país, impulsando acciones que generan impacto positivo en el desarrollo económico y social de México.