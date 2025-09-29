logo pulso
MARÍA REAFIRMA SU FE EN CRISTO

Por Maru Bustos PULSO

Septiembre 29, 2025 03:00 a.m.
A

María del Castillo Cid efectuó su primera comunión en una sobria y emotiva ceremonia.

Acompañada de sus papás: Bernardo del Castillo y Lorena Cid participaron de la celebración religiosa, en la parroquia de San Agustín del Pedregal, por la mañana.

Compartieron con ella su alegría, su hermano Lucas del Castillo Cid, sus tíos, primos y amistades.

Invitó de padrinos a: Omar Gama y Adriana del Castillo.

El presbítero Salvador González Vásquez explicó a María el significado de este sacramento de la Iglesia.

Enseguida, emocionada, recibió el cuerpo y la sangre de Cristo, a través de la hostia y el vino consagrados en la Eucaristía.

Al concluir la ceremonia, recibió prolongados aplausos de la selecta concurrencia.

Enseguida, la felicitaron y le desearon lo mejor en su vida.

