¡UNEN SUS VIDAS! MARIFER Y GUSTAVO

COMPARTEN FELICIDAD CON SUS SERES QUERIDOS Y AMIGOS

Por Maru Bustos PULSO

Septiembre 28, 2025 03:00 a.m.
María Fernanda Romo y Gustavo Ponce unieron sus vidas por amor, a través del sacramento del matrimonio.

Sus papás testificaron el sobrio enlace.

Con los novios, sus hermanos, familiares y amistades.

El sacerdote Salvador González Vásquez le dirigió a la feliz pareja de enamorados un cálido mensaje en la ceremonia, que se llevó a cabo en el templo de San Agustín.

Los invitó a amarse, respetarse y buscar el bien y la felicidad común.

Los jóvenes novios, intercambiaron promesas de amor y se dieron el “Sí quiero”, ante Dios.

Al finalizar la Eucaristía, recibieron una prolongada ovación de la selecta concurrencia.

Más tarde, presidieron una espléndida recepción, donde los invitados les felicitaron.

