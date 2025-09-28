¡UNEN SUS VIDAS! MARIFER Y GUSTAVO
COMPARTEN FELICIDAD CON SUS SERES QUERIDOS Y AMIGOS
Galeria
1/3
María Fernanda Romo y Gustavo Ponce unieron sus vidas por amor, a través del sacramento del matrimonio.
Sus papás testificaron el sobrio enlace.
Con los novios, sus hermanos, familiares y amistades.
El sacerdote Salvador González Vásquez le dirigió a la feliz pareja de enamorados un cálido mensaje en la ceremonia, que se llevó a cabo en el templo de San Agustín.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Los invitó a amarse, respetarse y buscar el bien y la felicidad común.
Los jóvenes novios, intercambiaron promesas de amor y se dieron el “Sí quiero”, ante Dios.
Al finalizar la Eucaristía, recibieron una prolongada ovación de la selecta concurrencia.
Más tarde, presidieron una espléndida recepción, donde los invitados les felicitaron.
no te pierdas estas noticias
¡UNEN SUS VIDAS! MARIFER Y GUSTAVO
Maru Bustos
COMPARTEN FELICIDAD CON SUS SERES QUERIDOS Y AMIGOS