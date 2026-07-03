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¡TODOS CON MÉXICO!

ALEGRÍA Y EMOCIÓN EN EL CLUB CAMPESTRE

Por Maru Bustos

Julio 03, 2026 03:00 a.m.
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¡TODOS CON MÉXICO!
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      Socios del Club Campestre de San Luis vivieron una noche de emoción, alegría, pasión y fiesta.

      Familias, parejas y grupos de amigos se reunieron en el restaurante 18 ½ a disfrutar de las acciones del emocionante encuentro entre México y Ecuador.

      El júbilo se apoderó de las aficionados ahí reunidos cuando Joaquín Quiñones 

      y Raúl Jiménez anotaron los goles que le dieron el gane a la selección mexicana.

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      Así, la noche, se convirtió en una fiesta con un gran ambiente mexicano.

      Orgullosos de "El tricolor" disfrutaron de este gran partido y celebraron entusiasmados.

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