¡TODOS CON MÉXICO!
ALEGRÍA Y EMOCIÓN EN EL CLUB CAMPESTRE
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Preguntas y respuestas
Socios del Club Campestre de San Luis vivieron una noche de emoción, alegría, pasión y fiesta.
Familias, parejas y grupos de amigos se reunieron en el restaurante 18 ½ a disfrutar de las acciones del emocionante encuentro entre México y Ecuador.
El júbilo se apoderó de las aficionados ahí reunidos cuando Joaquín Quiñones
y Raúl Jiménez anotaron los goles que le dieron el gane a la selección mexicana.
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Así, la noche, se convirtió en una fiesta con un gran ambiente mexicano.
Orgullosos de "El tricolor" disfrutaron de este gran partido y celebraron entusiasmados.
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