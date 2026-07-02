Nawat Itsaragrisil arremete contra Fátima Bosch en evento reciente

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CIUDAD DE MÉXICO, julio 2 (EL UNIVERSAL).- Mientras la Miss Universo Fátima Bosch continúa enfocada en sus compromisos como reina de belleza, la polémica con el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil, responsable de la organización local de Miss Universo 2025 en Tailandia, parece estar lejos de terminar.

Críticas públicas de Nawat Itsaragrisil a Fátima Bosch

En redes sociales circula un video en el que se observa al director de Miss Grand All Star, aparentemente, durante un evento realizado para presentar su nuevo proyecto, con el que buscaría renovar el formato de los certámenes de belleza.

Sin embargo, llamó la atención que durante la presentación coreó junto con los asistentes la frase "No más Fátima, no más Fátima", en una aparente referencia a la tabasqueña.

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En el clip, además, entre risas, Nawat le pregunta al diseñador de calzado filipino Jojo Bragais, quien se encontraba a su lado, que si fuera uno de los jueces, quién elegiría como ganadora de Miss Universo 2025.

"Por supuesto, Miss Tailandia (Praveenar Singh)", responde Bragais.

Antecedentes y compromisos actuales de Fátima Bosch

El año pasado la belleza mexicana confrontó a Nawat luego de que, durante una de las concentraciones en las que estaban presentes todas las aspirantes, ambos sostuvieran una discusión.

Antes de que el video del tenso momento saliera a la luz, Bosch aseguró ante la prensa local que Nawat la había insultado y reclamado por supuestamente no promover a Tailandia en sus redes sociales. La situación la llevó a exigir respeto y posteriormente abandonar la sala. Otras concursantes también se retiraron como muestra de apoyo a la modelo.

El empresario incluso amenazó con dejarla fuera del concurso si no acataba las reglas. A raíz del escándalo, Itsaragrisil publicó un comunicado en redes en el que ofrecía disculpas por lo ocurrido con Fátima, aunque estas no convencieron a todos. Durante el proceso, Miss Universo también hizo una revisión interna.

Finalmente, Bosch logró posicionarse como una de las favoritas y se coronó como Miss Universo. Sin embargo, el escándalo continuó cuando uno de los jueces aseguró que existió una conspiración para favorecer a la mexicana y que el resultado no había sido limpio.

También surgieron señalamientos sobre presuntos conflictos de interés para garantizar la corona de la modelo. No obstante, pese a las críticas y los cuestionamientos, las denuncias no escalaron.

Mientras tanto, la Miss Universo está con sus compromisos oficiales. Recientemente participó en el Power Talk Forum, realizado en el Instituto Cultural Mexicano en Washington, donde, de acuerdo con una publicación en redes sociales, habló sobre el empoderamiento y la vulnerabilidad. Además, en marzo ofreció una conferencia en Harvard y continúa representando a la cultura mexicana alrededor del mundo.