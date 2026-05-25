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EMOCIONES, SORPRESAS Y GRAN ALEGRÍA

TRIUNFAN EN EL SAN LUIS OPEN DE LA LOMA CLUB DE GOLF

Por Maru Bustos PULSO

Mayo 25, 2026 03:00 a.m.
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Con una estupenda celebración y después de cuatro días de intensa actividad deportiva y una destacada participación de golfistas nacionales e internacionales, concluyó el San Luis Open 2026 que se realizó con gran éxito en La Loma Club de Golf.

El premio mayor de un millón de pesos al "Hole in One" en el hoyo 4, lo obtuvo Horacio Sáenz García, de Mante, Tamaulipas.

En la categoría Campeonato, para jugadores de hasta 3.0 de HCP, triunfó José María Abaroa, seguido por Eduardo González Sánchez y Omar Pérez Mabhub

Dentro de la categoría AA, correspondiente a jugadores con hándicap de 3.1 a 6.7, Oswaldo Puga obtuvo el primer lugar, Alejandro Abud Barrett se quedó con la segunda posición y Gianfranco Ciuffardi con la tercera.

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En la categoría A, Arnold Valdéz Vázquez se coronó campeón; Édgar Hernández Badillo, en segundo lugar y Eduardo Cantú Ortiz ocupó la tercera posición.

Por su parte, en la categoría B, Guillermo Azcona Romo obtuvo el sitio de honor, seguido por Alejandro Valladares Eichelman y Jesús Enrique Medellín.

La noche resultó plena de emociones, agradables sorpresas y gran alegría entre los premiados y la selecta concurrencia que disfrutaron de los atractivos reservados para esta gran ocasión.

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