logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

LA FIESTA DEL SAN LUIS OPEN

Fotogalería

LA FIESTA DEL SAN LUIS OPEN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Status

GRAN NOCHE DE MÚSICA

Por Maru Bustos

Mayo 24, 2026 03:00 a.m.
A
GRAN NOCHE DE MÚSICA
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Entre quienes vivieron las acciones y disfrutaron del San Luis Open de La Loma Club de Golf, la gran fiesta del viernes de este magno evento, resultó excepcional.

      La presencia de "The Kooltown", la popular banda de covers y espectáculo musical mexicano sorprendió y cautivó a selecta concurrencia .

      El grupo ofreció un show inmersivo de alta producción que incluyó una temática "intergaláctica", con grandes éxitos del pop, rock y cumbia en inglés y español.

      Con su estilo musical y su repertorio que abarcó temas de los años 70s, 80s, 90s y actuales, incluyendo artistas como Timbiriche, Yuri, Juan Gabriel y éxitos de interpretes de estas épocas y actuales, pusieron a cantar y bailar a los asistentes, creando un estupendo ambiente.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Como parte de los atractivos de esta celebración, un imitador de Manuel Mijares contribuyó a que la celebración resultará de lo mejor, con una propuesta musical fuera de lo común.

      Así, las parejas y grupos de amigos se divirtieron al máximo.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      LA FIESTA DEL SAN LUIS OPEN
      LA FIESTA DEL SAN LUIS OPEN

      LA FIESTA DEL SAN LUIS OPEN

      SLP

      Maru Bustos

      NOCHE DE CASINO Y CARNAVAL VENECIANO

      ¡A TRIUNFAR!
      ¡A TRIUNFAR!

      ¡A TRIUNFAR!

      SLP

      Maru Bustos

      CONCLUYE EL SAN LUIS OPEN DE LA LOMA CLUB DE GOLF

      EXPERTOS JUGADORES
      EXPERTOS JUGADORES

      EXPERTOS JUGADORES

      SLP

      Maru Bustos

      EXPERTOS JUGADORES

      RECIBE EL BAUTISMO
      RECIBE EL BAUTISMO

      RECIBE EL BAUTISMO

      SLP

      Maru Bustos

      FAMILIA Y AMIGOS CELEBRAN FELICES