GRAN NOCHE DE MÚSICA

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Entre quienes vivieron las acciones y disfrutaron del San Luis Open de La Loma Club de Golf, la gran fiesta del viernes de este magno evento, resultó excepcional.

La presencia de "The Kooltown", la popular banda de covers y espectáculo musical mexicano sorprendió y cautivó a selecta concurrencia .

El grupo ofreció un show inmersivo de alta producción que incluyó una temática "intergaláctica", con grandes éxitos del pop, rock y cumbia en inglés y español.

Con su estilo musical y su repertorio que abarcó temas de los años 70s, 80s, 90s y actuales, incluyendo artistas como Timbiriche, Yuri, Juan Gabriel y éxitos de interpretes de estas épocas y actuales, pusieron a cantar y bailar a los asistentes, creando un estupendo ambiente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Como parte de los atractivos de esta celebración, un imitador de Manuel Mijares contribuyó a que la celebración resultará de lo mejor, con una propuesta musical fuera de lo común.

Así, las parejas y grupos de amigos se divirtieron al máximo.