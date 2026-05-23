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¡A TRIUNFAR!

CONCLUYE EL SAN LUIS OPEN DE LA LOMA CLUB DE GOLF

Por Maru Bustos PULSO

Mayo 23, 2026 03:00 a.m.
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Tras días de intensa acción en el green, este día llega a su fin el San Luis Open 226 de La Loma Club de Golf.

Desde luego que los jugadores más audaces esperan obtener el triunfo y llevarse alguno de los atractivos premios que entregarán esta noche en una gran celebración,cmo lo es 1 millón de dólares en el schoot out.

Durante el torneo, los 244 expertos bastoneros que participan en el mismo y juegan en las diversas categorías han realizado con entrega, pasión y estilo interesantes actuaciones.

Así, entre las estrategias de juego, las emociones, anécdotas y experiencias en el campo se vive este magno torneo.

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